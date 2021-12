L'autoroute A4 fermée la nuit jusqu'au 20 août

16 kilomètres de chaussée sont, en effet, rénovés dans les deux sens de circulation entre le diffuseur de Ferrières-en-Brie et l'échangeur A4/A140. Ce chantier nécessite la fermeture des autoroutes A4 et A140, ainsi que celle de six diffuseurs (Ferrières, Val d'Europe, Serris, Bailly-Romainvilliers, Coutevroult et Crécy-la-Chapelle). Par ailleurs, la construction et l'entretien de bassins d'eau nécessitent la fermeture des voies lentes (dans les deux sens et de nuit également) entre le diffuseur A4/A140 et celui situé à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (sortie n°18).