L’autoroute A4 fermée jusqu’au 12 août

L'autoroute A4 va être fermée durant près d’un mois. La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) rénove 11 km de chaussée, sur un tronçon allant de Ferrières-en-Brie au péage de Coutevroult. Réalisés de nuit, ces travaux concernent les deux sens de circulation, ainsi que les bretelles des diffuseurs de Ferrières-en-Brie, Val d’Europe, Serris et Bailly-Romainvilliers.

Ils consistent à raboter la chaussée sur 3 cm, puis à appliquer une nouvelle couche de roulement sur les trois voies de circulation. Selon la Sanef, ce chantier va nécessiter 14 000 tonnes de matériaux et mobiliser plus de 100 agents. Son coût est estimé à 3,5 millions d’euros (hors taxe). Des déviations ont été mises en place durant toute la durée des travaux.