L'attractivité touristique seine-et-marnaise au beau fixe

La belle santé de la fréquentation touristique, amorcée en 2017, se confirme en Seine-et-Marne. Les arrivées hôtelières sont en hausse de 2,5 %, avec un taux d'occupation moyen de 77 %. Les nuitées “affaires” le sont également (+7 % dans l'hôtellerie), suivies par un taux d'occupation moyen dans les gîtes de France de 60,4 %.

Selon Seine-et-Marne Attractivité, les prestataires d'activités de loisirs et les campings se démarquent quant à eux avec une hausse de leur fréquentation de 10 %. Les sites touristiques majeurs de Seine-et-Marne partagent eux aussi leur optimisme.

Les châteaux à la fête

Les châteaux bénéficient largement de cette belle activité avec une fréquentation touristique en hausse moyenne de 8,3 %.

Dans le détail, le château de Fontainebleau poursuit sa progression avec 424 147 visites de janvier à septembre (+3 %).

Le château de Vaux-le-Vicomte, qui fête ses 50 ans d'ouverture au public enregistre pour sa part une hausse de fréquentation de 11,6 % avec

222 500 visiteurs de janvier à septembre. Le château de Champs-sur-Marne affiche une fréquentation en hausse de 18 % de janvier à juin, dont 99 % de clientèle française et 69 % de visiteurs Seine-et-Marnais.

L'affluence à Blandy-les-Tours est en hausse de 6,3 % de janvier à juin, avec 47 887 visiteurs. Enfin, le château-musée de Nemours a vu augmenter sa fréquentation de 0,5 % pour la période de janvier à juin, avec 6 683 visiteurs.

Les musées collectionnent les visiteurs

De leur côté, les musées affichent une hausse 9,9 %. Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux connaît une affluence en hausse de 22,7 % depuis le début de cette année. Le Musée Bossuet voit sa fréquentation augmenter de 23,4 %. Le Musée d'Art et d'Histoire de Melun est, quant à lui, en progression de 30,2 %. Les musées départementaux ont également bénéficié de l'augmentation du nombre de visiteurs. Le Musée de la Gendarmerie à Melun affiche, en revanche, une baisse de 27 %.

Optimisme tempéré

Comme le précise Seine-et-Marne Attractivité, « les premières tendances de la saison estivale s'annoncent mitigées.

L'été 2018 est marqué par des difficultés conjoncturelles et certaines disparités ».



Alors que la saison estivale 2018 a été globalement meilleure que 2017 pour certains sites ou territoires, la tendance estivale est en retrait par rapport à la tendance semestrielle. « En cause notamment, les grèves des transports en commun et les fortes chaleurs. Dans l'hôtellerie, les nuitées françaises sont restées stables, tandis que les campings et les restaurateurs estiment, quant à eux, que le panier moyen est en baisse ».

L'étude complète est disponible sur www.seine-et-marne-attractivite.fr/professionnels

Les événements ont la cote Selon les chiffres de Seine-et-Marne Attractivité, 14 000 personnes ont pris part à La Rando des trois châteaux le 8 avril dernier. Quelque 5 000 visiteurs ont participés au May médiéval, la biennale de reconstitution historique des 26 et 27 mai. Enfin, 700 spectateurs ont assisté au week-end inaugural de la première édition du Festival du Patrimoine, les 30 juin et 1er juillet.