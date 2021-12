L'attractivité du territoire renforcée par le Carré Sénart

Cet espace paysager de 200 hectares accueille notamment l'un des fleurons d'Unibail RW, le centre commercial régional Carré Sénart et ses 116 000 m² de commerces, un pôle d'équipements de loisirs avec notamment un multiplexe Pathé (16 salles, dont une 4DX et une IMAX 3D) et un théâtre (scène nationale), ainsi qu'un pôle de santé de 50 000 m² de bureaux.

Pôle tertiaire de premier rang, le Carré Sénart compte aussi plusieurs services publics et des entreprises de toutes tailles. Il emploie plus de 4 000 personnes et représente à terme un potentiel de 10 000 emplois avec 150 000 m² de bureaux. Son développement s'appuie sur des projets innovants, tel le projet « Racines Carré », lauréat de l'appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Mené par SOPIC-Paris, ce programme de 13 000 m² de bureaux reconvertibles et éco-responsables, est associé à des espaces à usage commercial et un « Living Lab virtuel ».

L'Eco-pôle de Sénart, un parc naturellement différent

Avec ses 186 hectares éco-aménagés, une éco-pépinière et des espaces collaboratifs, le premier Eco-pôle d'Île-de-France accueille des entreprises en lien avec la transition environnementale. Situé sur Combs-la-ville, Lieusaint et Moissy-Cramayel, ce site pilote, inscrit dans la politique d'écorégion, illustre la démarche de l'EPA Sénart fondée sur la haute qualité environnementale.

L'Eco-pôle accueille une éco-pépinière. 25 « jeunes pousses » y disposent d'une quarantaine de bureaux, d'ateliers, de services mutualisés et d'espaces de coworking également ouverts aux entreprises du parc. Un parc d'entreprises de 15 000 m² destinés aux PME, réalisé par Spirit Entreprises, viendra compléter l'offre.

Au nord du site, sur une parcelle de

10 000 m², la Coopérative Bio d'Île-de-France fait construire une unité de transformation de légumes qui approvisionnera l'Île-de-France.

Au sud s'étend l'espace naturel de la Motte de 34 hectares, lauréat du grand prix Milieux Humides et Urbanisme.

L'Eco-pôle représente, en chiffres, le premier site francilien dédié aux activités écoresponsables, 186 hectares dont 66 cessibles, un parc éco-conçu, une éco-pépinière, et 20 hectares réservés à faune et à la flore.