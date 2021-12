L'assurance maladie de seine-et-marne lance un appel à projets

Avec cet appel à projets 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM) entend soutenir les associations à vocation sanitaire et sociale. Celles-ci devront déposer une demande de subvention au plus tard le 15 septembre. Six domaines d'actions ont été retenus : personnes malades (ou en situation de handicap), personnes en situation de précarisation, accès aux soins et aux droits, prévention de la désinsertion professionnelle, retour et maintien à domicile et activités physiques adaptées sur ordonnance.

Seules les associations, qui oeuvrent pour des assurés seine-et-marnais, sont concernées par cette subvention. Le financement de celle-ci se situe à hauteur de 50 % du coût global de l'action soutenue. Cette aide financière peut prendre la forme d'une subvention de fonctionnement. Enfin, le formulaire de demande est à télécharger sur le site « service-public.fr ».

Les dossiers de candidature sont à transmettre par mail (secretariat.assp.cpam-melun@assurance-maladie.fr) ou par courrier (Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne, SIPPRAS – Service action sanitaire et sociale, 77605 Marne-la-Vallée Cedex 03)