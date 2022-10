L’association “Fête le Mur“ s’implante à Torcy

“Fête le Mur“ offre la possibilité d’apprendre à jouer au tennis dès l’âge de cinq ans pour une cotisation très abordable et au coeur des quartiers prioritaires de la ville (QPV). Le tennis est tout d’abord utilisé comme outil pour véhiculer des valeurs fortes comme le respect, la solidarité, la combativité, la tolérance ou l’estime de soi. Ensuite, le bénéficiaire sera, au fil des ans, encouragé à entrer dans différents programmes construits autour de six grandes thématiques : éducation par le sport, orientation et insertion professionnelle, réussite scolaire, décloisonnement, éducation alimentaire, et promotion des filles et des femmes.

Le samedi 8 octobre, en partenariat avec le club de tennis de Torcy, l’association va animer une journée intitulée “Tennis en Fête“. Aujourd’hui présente dans 15 régions et 79 villes, “Fête le Mur“ oeuvre chaque année auprès de 13 000 jeunes encadrés par des équipes professionnelles et des entraîneurs de tennis diplômés.

Des cours de tennis tous les mercredis

L’idée de cette implantation à Torcy émane du président du club de tennis local Lucien Claude, qui a toujours voulu ouvrir ce sport aux jeunes des quartiers de Torcy et notamment celui de l’Arche Guédon. Le TC Torcy s’est ainsi rapproché des structures comme la Mission locale ou l'Office municipal d’animation de la cité (OMAC). Le club mettra à disposition un entraîneur diplômé accompagné d’un encadrant de l’OMAC pour dispenser des créneaux réguliers d’initiation à la pratique du tennis. Les enfants pourront ensuite obtenir une licence de tennis et participer à de nombreuses activités organisées par l’association “Fête le Mur“.

A l’issue de la journée de lancement du 8 octobre, l’initiation hebdomadaire débutera le 12 octobre. Chaque mercredi (14 heures-17 heures), les enfants (3-17 ans) du quartier de l’Arche Guédon participeront à des cours de tennis avec du matériel prêté gratuitement.

Samedi 8 octobre (14 heures-18 heures), quartier de l’Arche Guédon (Place des rencontres), à Torcy.