L’association Equalis dans le viseur de la Préfecture de Seine-et-Marne

C’est la parution de plusieurs articles de presse mettant en cause la direction de l’association Equalis, qui a incité le préfet de Seine-et-Marne, Lionel Breffe, à solliciter cette inspection auprès des services de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS). Cette inspection s’est déroulée entre octobre et décembre 2021. Au regard des conclusions, faisant état de dysfonctionnements conséquents dans la gestion de cette association, le préfet a adressé à sa présidente un courrier l’enjoignant à mettre en oeuvre de toute urgence des mesures correctives, ainsi que le rapport établi par la mission comprenant 19 injonctions et 21 recommandations.

Par ailleurs, la mission d’inspection a adressé à la Procureure de la République de Meaux un signalement au regard de certains faits susceptibles de conduire à une action judiciaire à l’encontre des dirigeants d’Equalis.