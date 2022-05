L’association des maires ruraux et Orange partenaires

Ce sont une charte et une convention qu’on signées dernièrement Marc Ribes et François Deysson, respectivement directeur des relations avec les collectivités locales de Seine-et-Marne chez Orange et président de l’association des maires ruraux de Seine-et-Marne (AMR 77). Ce partenariat a pour objectif de prévenir l’endommagement des réseaux aériens grâce, notamment, à un renforcement de l’élagage à proximité de ces derniers.



Le but est d’assurer un entretien pérenne de la végétation à leurs abords. La sécurité des réseaux est, en effet, une priorité pour les élus mobilisés au quotidien et pour Orange qui consacre, chaque année, 500 millions d’euros à leur maintenance préventive et curative. Un élagage plus efficace et régulier permettrait ainsi de diminuer de 50 % les incidents sur les réseaux.



Le budget maintenance est d’ailleurs en hausse de 24 % par rapport à 2018 pour chaque ligne cuivre en service. Dans le cadre de ce rapprochement, un correspondant d’Orange accompagnera les maires, afin de sensibiliser les propriétaires à élaguer régulièrement et être en conformité.

Par ailleurs, Orange et l’AMR 77 s’engagent à travailler conjointement sur le déploiement du numérique et de ses usages dans les territoires ruraux, afin d’y apporter des solutions de connectivité haut débit.