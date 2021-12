L'association Créo recrute 170 entrepreneurs issus des quartiers

Vous aurez alors peut-être la chance de faire partie de la promotion 2021 (composée de 170 entrepreneurs) qui sera accompagnée, dès janvier, dans le cadre du programme « Accélérateur de réussite ». Ce dispositif a été mis en place par l'association Créo avec le soutien de Bpifrance et en partenariat avec, notamment, l'Oréal, TF1 Fondation, le ministère du Travail, les préfectures de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et la ville d'Aulnay-sous-Bois. Depuis 2006, cette opération aura ainsi permis l'accompagnement de 1 800 entrepreneurs et favorisé la création de plus de 700 entreprises et de plus de 1 200 emplois directs pour un taux de pérennité à 5 ans de 76 %.

Basée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Créo se présente comme la « business school » des personnes déterminées à entreprendre et issues des quartiers de la politique de la ville (QPV). C'est un accompagnement sur 24 mois et d'une valeur de 10 000 euros (pris en charge par les partenaires de l'association) qui est proposé. Les candidats retenus auront droit à 56 heures de formation en mobilité chez les partenaires et animées par des experts, cinq jours intensifs pour se challenger et développer leur esprit entrepreneurial (en France ou à l'étranger), un parrain dédié issu d'un grand groupe partenaire et un accès aux événements réseaux. Pour participer, il faut avoir une activité (de moins de trois ans) à développer, résider ou être immatriculé en Île-de-France et posséder une grande… motivation.

Renseignements et inscriptions sur www.crdt.fr (dossier de candidature en ligne)