L'artisanat s'engage avec Roissy Pays de France

Patrick Renaud, pour Roissy Pays de France, Elisabeth Détry, pour la Chambre de métiers de Seine-et-Marne, et Jean-Louis Orain, pour la Chambre de métiers du Val d'Oise, ont signé cette nouvelle convention triennale qui a pour objectif de favoriser le développement économique du territoire. Ce développement passe par un accompagnement à la création d'entreprise ou à la reprise d'entreprises artisanales, l'amélioration de la performance des entreprises existantes, ou encore le renforcement de la formation tout au long de la vie.

« Ainsi, les Chambres de métiers et de l'artisanat et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France unissent leurs compétences au service des 6 300 artisans présents sur le territoire, afin de poursuivre le travail en complémentarité, dans une dynamique de long terme, qui permettra de mener à bien l'ensemble des actions développées dans les cinq axes », précisent les signataires. Sont ainsi privilégiés : l'observation et l'anticipation de l'évolution de l'artisanat sur le territoire, la création-reprise des entreprises artisanales, charte qualité (des audits sont réalisés par un conseiller économique de la Chambre des métiers qui délivre ensuite des conseils personnalisés), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la communication et animation du territoire.