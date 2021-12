L’ARS réactive le plan blanc en Île-de-France

Ce plan blanc a été réactivé en raison de la 5e vague d’épidémie et d’une situation qui se dégrade nettement depuis la mi-novembre. La tension s’est ainsi accentuée depuis plusieurs jours avec actuellement 1 188 patients en hospitalisation conventionnelle (530 fin octobre) et 505 en soins critiques (265 fin octobre). La majorité de ces patients sont non vaccinés.

Le déclenchement généralisé de ce plan blanc donne la latitude aux directeurs d’établissements de prendre les mesures de gestion adaptées, hôpital par hôpital. Ce dispositif permet aux établissements de santé d’augmenter leur capacitaire de lits pour les malades Covid en soins critiques et en médecine, le cas échéant en organisant des déprogrammations et de réorganiser les plannings des personnels pour assurer la continuité des soins.

L’ARS Île-de-France tient toutefois à rappeler que cette réactivation ne doit pas conduire à renoncer aux soins, et invite tous les Franciliens, notamment les personnes souffrant d’une maladie chronique nécessitant une prise en charge régulière, à consulter en cas de besoin.