L'ARS publie les résultats d'une étude sur le diabète

En Île-de-France, on estime à 400 000 le nombre de personnes atteintes de diabète et à 200 000 le nombre de personnes non traitées ou non dépistées. L'Agence régionale de santé publie une étude intitulée « Projet prioritaire Diabète » en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise.