L'ARS et la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports renforcent leurs coopérations

L'ARS Île-de-France, chargée de la mise en œuvre de la politique de santé et la DRJSCS, en charge du pilotage et de l'animation en région Île-de-France, des politiques de sports et des programmes concernant la jeunesse et la cohésion sociale, travaillent conjointement depuis 2010. Elles ont ainsi élaboré ensemble le programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) et le Plan stratégique santé des jeunes.

La convention-cadre signée entre les deux partenaires s'organise autour de trois axes :

la santé des jeunes ;

l'articulation des politiques de santé avec la nouvelle cartographie et la programmation de la politique de la ville ;

l'accès de tous les publics aux activités physiques et sportives comme facteur de santé.

Le sport, c'est la santé !

Cette convention-cadre met enfin l'accent sur la promotion de la santé par l'activité physique et sportive auprès de tous les publics (prévention, promotion de la santé, aménagement des espaces urbains) comme élément de prise en charge des maladies chroniques, dans le cadre de prescription par les professionnels de santé.

Le levier pour cet axe sera le développement conjoint par l'ARS et la DRJSCS du Plan régional sport santé bien-être (2016/2018).

Des passerelles et des collaborations entre les professionnels du sport et ceux de la santé au bénéfice des publics à risques et des malades souffrant de pathologies ou de maladies chroniques seront recherchées. Des expérimentations seront développées en faveur du déploiement progressif du sport sur ordonnance.