L'Armée de l'air recrutera 2600 jeunes en 2017

Avec plus de 50 métiers proposés à tout niveau de responsabilités, l'Armée de l'air recherche des profils variés, avec ou sans expérience professionnelle. Plus précisément :

- 900 militaires techniciens de l'air (MTA) recrutés à partir d'un niveau 3e jusqu'au Bac professionnel, et désormais jusqu'à 30 ans*, à plus de 50% dans les métiers de la sécurité-protection (équipiers pompiers, fusiliers et maîtres-chiens, y compris commandos parachutistes) ;

- 1 200 sous-officiers recrutés à partir d'un Bac et formés par l'armée, à 70% dans des métiers des filières techniques : maintenance aéronautique et mécanique générale, informatique, réseaux et télécoms ;

- 300 officiers : environs 60 pilotes et navigateurs sous contrat, recrutés niveau Bac, et près de 180 officiers sous contrat non navigants, jeunes diplômés recrutés à Bac+3, Bac+5 (informatique, cyberdéfense, contrôle de gestion, management de projet…) – auxquels s'ajoute une soixantaine d'élèves officiers l'Ecole de l'air à Salon-de-Provence (13) recrutés sur concours ;

- 200 élèves techniciens, apprentis formés par l'Armée de l'air sur sa base école de Saintes (17) pour une scolarité CAP aéro. ou Bac S-SI, Techno STI2D ou Pro aéro.

Les jeunes intéressés peuvent rencontrer un conseiller en recrutement au bureau Air du CIRFA de Melun ou de Meaux, à leur disposition pour répondre à leurs questions sur l'engagement, les orienter dans leurs choix selon leur parcours scolaire, leur projet professionnel, les possibilités offertes et les accompagner dans leurs diverses démarches.