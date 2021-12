L'Armée de l'air recrute

En Seine-et-Marne, cette campagne vient surtout appuyer le travail effectué, tout au long de l’année, par les conseillers en recrutement du bureau Air du CIRFA de Melun qui sont au contact des jeunes de la région et des différents acteurs impliqués sur les questions d’orientation, de formation et d’emploi des jeunes (Pôle Emploi, CROUS, missions locales, etc.).

Dans l’armée de l’air, les seules spécialités aéronautiques représentent plus de 40 %% de son recrutement annuel, avec notamment près de 100 officiers pilotes et navigateurs, plus de 350 sous-officiers techniciens de maintenance aéronautique et environ 40 sous-officiers contrôleurs aériens – recrutés à partir d’un baccalauréat pour la majorité d’entre eux et tous formés au sein des écoles de l’armée de l’air. A titre indicatif, les industries aéronautiques et spatiales françaises prévoient 8 000 recrutements en 2015, dont 2 000 jeunes diplômés.

Les besoins sont aussi importants dans les métiers de la protection-défense pour les militaires techniciens de l’air (plus de 500 postes, à partir du niveau 3e) ainsi que ceux des SIC/Télécom pour les sous-officiers techniciens (250 postes, accessibles à partir du Bac). Environ 80 postes d’officiers sous-contrat (OSC) sont également prévus pour de jeunes diplômés du niveau Bac+3, Bac+5, avec ou sans expérience professionnelle, dans diverses filières (renseignement, informatique, etc.).