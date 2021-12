L'armée de l'air recrute

Avec un objectif de près de 2 000 nouveaux aviateurs chaque année, dans plus de 50 métiers, l’armée de l’air cherche à pallier une perception incomplète de certaines de ses spécialités. Cette campagne répond à un besoin de renouvellement permanent des effectifs, en mettant en avant la confiance que l’armée de l’air porte envers les jeunes qui veulent la rejoindre.

L’armée de l’air propose une offre importante de plus de 50 métiers valorisants et reconnus. Informa­ticien, enseignant, mécanicien, cuisinier, secrétaire, spécialiste télécommunication, pompier, ingénieur, comptable, logisticien, contrôleur aérien ou encore pilote.

Pour tous ces métiers, l’armée de l’air a de multiples avantages à offrir à ses nouvelles recrues, grâce à de véritables perspectives d’évolutions professionnelles, à une formation initiale rémunérée puis, à terme, à un accompagnement à la reconversion. Par ailleurs, l’esprit d’équipe et l’interdépendance des différents métiers permettent aux jeunes d’exprimer leur potentiel tout en prenant rapidement des responsabilités.

Cette nouvelle campagne affirme une double volonté : montrer l’accessibilité et la diversité des spécialités, tout en s’adressant directement aux candidats potentiels. Une ambition résumée par la signature : « Toute une armée croit en vous ». Son but concret est d’inciter les jeunes en recherche d’emploi à se rendre dans l’un des 40 bureaux des Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA), présents en métropole et en outre-mer, qui assurent localement l’information et l’ouverture des dossiers de candidature.