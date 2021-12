Alors que quelque 44 % des actifs déclarent avoir besoin d'une formation, 52 % d'entre-deux n'ont pas connaissance de l'existence de leur compte formation, selon une enquête BVA pour l'organisme de formation Visiplus. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a vocation à permettre à tous les actifs de « se former de façon autonome et de décider de l'orientation de leur vie professionnelle, tout au long de leur carrière », a été traduite de manière très concrète.

Le Gouvernement a en effet lancé l'application Mon Compte Formation, qui permet de consulter ses droits directement (grâce au numéro de sécurité sociale) et notamment leur montant en euros, de chercher et de choisir une formation adéquate (près de chez soi), puis de réserver et de payer cette dernière. Les organismes de formation ont 48 heures pour répondre à une demande d'inscription.

Concrètement, pour trouver la formation qui convient le mieux, il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères : dates de session, lieu de la formation, durée, prix de la formation... Une fois la bonne formation identifiée, l'inscription est proposée, ainsi que le paiement. Si le montant de la formation dépasse le montant disponible sur le compte formation, il est possible de payer la différence directement en carte bancaire. L'application est disponible sur smartphone ou via le site moncompteformation.gouv.fr.

Selon le Gouvernement, près de 100 000 sessions de formation sont désormais disponibles pour plus de 40 000 formations différentes.

Des projets d'évolution et de reconversion

Les besoins sont clairs et nets : selon une étude d'Harris Interactive (novembre 2019) pour le compte du ministère du Travail, 57 % des actifs de 18-65 ans disent avoir un projet d'évolution professionnelle dans les prochains mois, dont 21 % ont déjà un projet précis. Quelque 74 % d'entre eux disent par ailleurs avoir besoin d'une formation pour mener à bien leur projet.