L’appli Vigicrues traque les inondations

En France, 17,1 millions d’habitants sont exposés au risque d’inondations. La Seine-et-Marne n’est pas épargnée par ce type de catastrophe naturelle et les fortes pluies de la semaine dernière l’ont encore prouvé à certains endroits du département.

Pour tenter de prévenir toute mauvaise surprise, Vigicrues, la plateforme numérique de référence pour ceux qui surveillent la montée des eaux d’une rivière, demeure d’une grande utilité. Pour la rendre accessible au plus grand nombre, le ministère de la Transition écologique vient de décider de la décliner sur les smartphones. Vigicrues existe désormais en version mobile et téléchargeable gratuitement sur le store Google Play, pour les mobiles sous Android. Cette application a vocation, comme le site internet, à informer les usagers des risques de crues quasiment en temps réel et permet de recevoir des notifications à tout moment, en cas de montée des eaux.

© Département Seine-et-Marne

Comment fonctionne-t-elle ? Dès qu’un risque est établi par les prévisionnistes, celui-ci est matérialisé par une couleur (jaune, orange ou rouge) à laquelle sont associés des bulletins, des prévisions (hauteurs d’eau et/ou de débits sur certaines stations en situation de crue), des informations sur la situation hydrométéorologique en cours, ainsi que des conseils sur la bonne attitude à adopter. La cartographie des zones inondables, sur certains secteurs, est également disponible et il est possible de créer un compte personnel pour bénéficier d’abonnements et d’alertes personnalisées. Celles-ci peuvent être activées dès qu’un changement de couleur de vigilance crues intervient sur un tronçon de cours d’eau, voire à l’échelle d’un territoire ou d’un département. Pour les usagers les plus pointus, il est à noter que le bilan 2021 de la vigilance crues est consultable (en bas à droite de la page).

Pour l’instant, cette application possède une version bêta. Des améliorations et des fonctionnalités seront ajoutées dans une prochaine version.