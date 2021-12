L'appel à projets “Slow tourisme“ est ouvert

Porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), cet appel à projets “Slow tourisme“ est ouvert jusqu'au 1er octobre. L'aide à ce type de projets s'élève à 200 000 euros maximum et le projet doit avoir un coût minimum de 20 000 euros. Le slow tourisme est une pratique qui consiste à privilégier l'expérience du touriste en s'appuyant notamment sur les principes de sobriété et d'efficacité énergétique pour limiter l'impact environnemental. On peut citer comme exemples de projets “Slow tourisme“ la création d'éco-gîtes ou la revalorisation du patrimoine rural. Une réelle plus-value de service sera exigée, afin de privilégier les projets innovants.

Inscriptions : www.agirpourlatransition.ademe.fr