L'APEF recrute 1 000 postes

l'Agence professionnelle de l'emploi familial (APEF) recrute 1 000 personnes en France. 200 postes (jobs d'été et CDI) sont notamment à pourvoir dans ses 25 agences d'Île-de-France, dont celles de Meaux et de Marne-la-Vallée. L'APEF est une entreprise de service à la personne qui recrute toute l'année au sein de ses 100 agences nationales. Au total, l'APEF emploie 3 200 salariés et cherche à développer ses effectifs pour répondre aux besoins d'accompagnement de plus en plus importants.

Aujourd'hui, 200 postes sont à pourvoir dans les agences APE Renseignements : www.apefrecrute.fr