L’ancienne usine de Grandpuits va recycler les films d’emballages plastiques

Cette filière « produira des plastiques recyclés aux caractéristiques identiques à celles des plastiques vierges, aptes au retour au contact

alimentaire », souligne le groupe TotalEnergies dans un communiqué. Il s'agit de ces emballages souples sous forme de film plastique en polyéthylène et polypropylène (PE/PP) très utilisés dans la consommation alimentaire, mais peu ou pas recyclés en France. L'accord commercial “à long terme“, dont ni le montant ni la durée n'ont été précisés, prévoit que Citeo, principal organisme chargé de la fin de vie des emballages ménagers, fournira ces déchets plastiques d'origine française issus des centres de tri.

Ces déchets seront ensuite acheminés sur l'usine Paprec Plastiques 80 à Amiens (Somme) où une chaîne de préparation va être construite. Dans un second temps, ils seront traités sur le site de TotalEnergies à Grandpuits, une ancienne raffinerie en reconversion destinée notamment à accueillir une usine de biocarburants et de bioplastiques.

Mise en service en 2024

Les travaux de construction de l’usine de recyclage chimique par pyrolyse débuteront en septembre prochain, selon le groupe énergétique. Capable d’ingurgiter et de traiter 15 000 tonnes de déchetspar an, la future unité, construite conjointement par TotalEnergies (60 %) et Plastic Energy (40 %), sera mise en service en 2024.Ce projet fait partie des quatre nouvelles filières de recyclage des emballages ménagers, annoncées récemment par Citeo, pour répondre au problème des emballages plastiques peu ou pas recyclés.

« Ce projet concrétise l’engagement de TotalEnergies pour développer une économie circulaire des plastiques et contribue aussi pleinement à notre ambition de produire 30 % de polymères circulaires à l’horizon 2030.Cet accord à long terme marque une étape importante pour notre usine de recyclage chimique à Grandpuits en garantissant son approvisionnement en déchets d’origine française », explique Valérie Goff, directrice polymères au sein de la branche raffinage chimie de TotalEnergies. « Cette innovation est une solution complémentaire au recyclage mécanique ou “bas carbone“, qui ne permet pas cette circularité pour des plastiques moins bien éco-conçus ou trop souillés », souligne, pour sa part, Sébastien Petithuguenin, président directeur général de Paprec Plastiques.

Mis en service en 1966, le site de Grandpuits, dont la production fossile a été arrêtée en 2021, a longtemps été l’unique raffinerie francilienne. En septembre 2020, TotalEnergies a lancé un projet pour la transformer en une plateforme “zéro pétrole“ pour un investissement total de 500millions d’euros. Elle doit notamment accueillir une bioraffinerie à l’horizon 2025.

