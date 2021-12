L'ancien centre des impôts de Meaux sera remplacé par une résidence séniors

Le foncier sis 25/27 rue des Cordeliers, à Meaux, s'étend sur une superficie cadastrale de 3 155 m². Sa cession avait été soumise à appel d'offres par l'Etat, propriétaire du terrain.

L'offre proposée par l'agence parisienne Réalités et sa filiale Réalités Life + s'est appuyée sur une analyse des besoins socioéconomiques locaux ainsi qu'un travail de concertation poussé avec les acteurs privés et publics, dont la mairie. Le projet présenté portait sur l'implantation d'une résidence séniors non médicalisée gérée par un major du logement pour répondre ainsi au sous dimensionnement de l'offre dans la ville de Meaux.

L'emplacement du terrain présente des atouts non négligeables. En effet, il est situé dans un quartier résidentiel particulièrement bien pourvu en offre médicale et paramédicale (hôpital, pharmacie, maisons de santé, SOS médecin), mais aussi commerciale (supermarché à proximité et commerces à 5 minutes à pied), offrant ainsi un cadre de vie pavillonnaire agréable en périphérie immédiate du centre-ville.

Quant à l'accessibilité du site, le centre-ville de Meaux est bien relié au reste la métropole parisienne, connecté par le train à Paris en 30 minutes et au hub de Chessy-Marne-la-Vallée en 15 minutes.