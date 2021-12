L’aménagement du quartier de la gare de Melun se précise

Pilotée par la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS), l’opération de rénovation du quartier Centre-Gare de Melun, baptisée “Prélude”, a franchi une nouvelle étape. La commercialisation de ce futur complexe tertiaire, comprenant des espaces de travail, un hôtel haut de gamme et des commerces, a été, en effet, officialisée. Au total, c’est un bâtiment de 12 000 m2 qui sera développé par les promoteurs immobiliers Sedelka Île-de-France et Homa Groupe et intégré au sein du prochain pôle d’échanges multimodal.

L’objectif de la CAMVS est de transformer ce lieu de passage en un lieu de vie partagé, offrant une mixité d’usages (un tiers de bureaux de 3 000 m2, un tiers de pépinière d’entreprises de 4 800 m2 et un tiers d’hôtellerie et de commerces de proximité de 4 200 m2). En tant qu’investisseur, Sedelka Île-de-France interviendra sur la partie hôtellerie, bureaux et commerces, tandis que la pépinière d’entreprises sera portée par un groupement de financeurs institutionnels. A noter que ce programme s’inscrit dans une logique environnementale et combinera conception bas carbone et production en circuit court.

Partie intégrante du renouveau du quartier Centre-Gare de Melun, dont il sera la première concrétisation, le programme “Prélude” ira de pair avec l’émergence du pôle d’échanges multimodal. Ce projet d’envergure restructurant et attractif correspond à un investissement public de près de 150 millions d’euros. Une manière pour l’agglomération melunaise d’entrer, à la fois, dans une nouvelle ère de son développement économique et de renouveler le cœur de son territoire. « La mixité des usages devient la norme des projets immobiliers qui feront la ville de demain », souligne Louis Vogel, président de la CMVS et maire de Melun.

« Le lancement de ce programme concrétise le renouveau du quartier de la gare de Melun. »

Outre sa mixité fonctionnelle, ce projet a également pour vocation de concilier animation urbaine et qualité de vie au travail. Son implantation sur un site hyperconnecté, carrefour de nombreuses lignes de transports en commun urbaines et ferroviaires (lignes D et R du Transilien, réseaux de bus, dont le futur T Zen2 qui reliera Melun et Sénart) et très fréquenté (la gare de Melun est l’une des quinze stations franciliennes les plus importantes en termes de flux), va se révéler particulièrement stratégique. Le démarrage des travaux est prévu début 2023 pour une livraison courant 2025.