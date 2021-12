L'allocation de rentrée scolaire revalorisée de 100 euros

C'est l'une des mesures annoncées la semaine dernière par Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Augmentée de 100 €, l'allocation de rentrée scolaire (ARS), sera versée le mois prochain par la Caisse d'allocations familiales (CAF) sous conditions de ressources aux parents d'enfants scolarisés de 6 à 18 ans. Elle a pour vocation à les aider à supporter le coût de la rentrée.

Pour en bénéficier, les revenus 2018 du foyer ne doivent pas dépasser 25 093 € pour un enfant scolarisé, 30 884 € pour deux enfants, puis 5 791 € supplémentaires par enfant en plus. L'ARS peut être aussi demandée pour les apprentis âgés de 18 ans maximum, à condition que leur salaire soit inférieur à 55 % du SMIC. Les parents d'enfants de moins de 6 ans déjà inscrits en CP sont également concernés par cette allocation. Les montants sont les suivants : 469, 95 € pour un enfant âgé entre 6 et 10 ans, 490, 35 € pour les 11-14 ans et 503, 88 € pour les 15-18 ans. 100 € viendront donc s'ajouter à ces différents montants.

Pour les parents inscrits à la CAF, aucune démarche n'est à effectuer si l'enfant est âgé de 6 à 15 ans. Le versement de l'ARS se fera automatiquement. Si l'enfant a entre 16 et 18 ans, ils devront déclarer à la CAF qu'il est toujours scolarisé ou en apprentissage. Pour les parents non-allocataires, il faudra d'abord télécharger et remplir un formulaire et le renvoyer à la CAF.