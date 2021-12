L'alerte sécheresse est déclenchée

Le « bulletin météo » délivré récemment par la préfecture de Seine-et-Marne était assez explicite : « une première quinzaine de juillet plutôt sèche, quelques orages isolés sans impact sur la sécheresse des sols et pas de pluie significative pour les prochains jours permettant l'amélioration du débit des rivières. » Si les débits des grandes rivières sont toujours à la baisse, l'inquiétude concerne surtout actuellement les petites rivières avec une diminution de leurs débits. On se rapproche, en effet, du seuil de vigilance pour le Grand et le Petit Morin notamment, alors que le Réveillon est passé sous le seuil d'alerte.

Le niveau des nappes phréatiques n'est pas encore problématique, mais cela n'a pas empêché le préfet de prendre, le 8 juillet dernier, un arrêté de restriction de l'usage de l'eau à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Cet arrêté est surtout un appel au civisme des habitants, afin de limiter l'utilisation de l'eau dans ces zones sensibles.