L'agriculture mise à l'honneur par le Département

Les « produits phares » de l'agriculture seine-et-marnaise seront sous les feux des projecteurs durant le salon de l'agriculture, du 23 févier au 3 mars, à Paris. Brie, miel, cidre, safran… Le Département veut valoriser le savoir-faire des agriculteurs, fromagers, confiseurs et autres brasseurs seine-et-marnais. Aussi, chaque jour durant neuf jours, un produit issu d'un terroir départemental sera mis à l'honneur. Des dégustations, des découvertes ou encore des rencontres avec les producteurs sont prévues. Le Département considère en effet que l'agriculture est un « secteur-clé » de l'économie seine-et-marnaise. « Notre territoire est le grenier et le jardin de l'Ile-de-France, c'est pourquoi notre présence au Salon de l'agriculture est logique et légitime » estime le président du Département, Patrick Septiers. « Nous menons depuis 2015 une action forte pour renforcer l'identité de la Seine-et-Marne et redonner à notre territoire toute la place qu'il mérite en Ile-de-France. Cette reconquête passe par le soutien, la promotion et le développement des filières agricoles qui sont l'ADN de notre territoire. Elles emploient 5 700 personnes. Nous accompagnons ce secteur essentiel de l'économie seine-et-marnaise en aidant les agriculteurs, en nouant des partenariats avec les organisations professionnelles et en lançant des projets ambitieux, comme celui de plateforme d'approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires ».

Le Département s'est en effet engagé avec la Chambre d'agriculture et la Région dans un projet de création de plateforme pour approvisionner en produits locaux les cantines des collèges de Seine-et-Marne et des lycées de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, et de Seine-et-Saint-Denis. Cet équipement permettra de distribuer quelque 20 millions de repas par an. L'objectif est aussi de « valoriser et de pérenniser de nombreuses branches de l'agriculture », à l'image du maraichage et de l'arboriculture.