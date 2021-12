L'Agora, une assemblée d'experts au service de Montereau

Ils seront appelé les « agoracteurs ». La ville de Montereau a acté, lors de son dernier conseil municipal, au début de ce mois, la création d'une assemblée citoyenne qui prendra le nom d'Agora. Elle sera composée d'experts locaux reconnus dans leur domaine. Comme le souhaitait la Mairie, ils seront associés aux divers projets municipaux entrepris. Cette Agora apportera des analyses, des conseils et des avis aux élus et elle les accompagnera dans la mise en œuvre des politiques publiques communales. Elle sera constituée de 35 membres répartis de manière égale et paritaire en cinq collèges qui seront chargés, chacun, d'un thème (société, écologie et développement durable, économie, attractivité et spiritualités).

La désignation des “agoracteurs”, au titre d'un collège, sera décidée par le conseil municipal, sur proposition du maire, et pour un mandat de trois ans renouvelable. Ces membres s'engagent à respecter un règlement régissant l'organisation de cette assemblée consultative, ainsi que la charte municipale des valeurs de la République ,et de la laïcité et la charte éthique. L'Agora se réunira au moins trois fois par an (une fois par quadrimestre) lors d'assemblées plénières présidées par le maire et organisées à huis clos.

La mise en place de cette assemblée consultative fait partie d'un ensemble de « mesures importantes et fondamentales pour le développement et le rayonnement de la ville, notamment dans le contexte social et économique actuel », selon les termes de la Mairie.

Parmi les autres mesures votées, on citera la création d'assemblées de quartiers, d'un club des entrepreneurs, de “vacances intelligentes” en faveur des 6-17 ans, d'un conseil des jeunes et la nomination « d'ambassadeurs de la réussite ». Ces décisions ont été prises conformément à l'engagement de campagne de la nouvelle majorité municipale dirigée par James Chéron. L'objectif de la ville est de « construire une nouvelle gouvernance plus participative, plus concertée et plus partagée. »