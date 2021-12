L'Agence Juridique simplifie les formalités

Fer de lance de cette création d'entreprise “nouvelle génération”, à la fois plus rapide et plus efficace, Agence Juridique passe à la vitesse supérieure. La start-up créée par Nathan Rothman et Jérémy Maarek s'est imposée comme un acteur incontournable lorsqu'il s'agit d'aider les entrepreneurs dans leurs démarches administratives. Il leur suffit désormais de 10 minutes à peine pour accomplir toutes leurs formalités en ligne.

Digitalisation du courrier

Le courrier papier présente de gros inconvénients : il s'égare facilement, mobilise de nombreuses ressources pour être archivé. Il est plus difficile à retrouver et il est aussi coûteux à stocker. L'Agence Juridique a donc décidé d'aider les entrepreneurs à gagner un temps précieux et à réaliser des économies substantielles en leur proposant un service de digitalisation du courrier.

Expertise-comptable en ligne

Grâce à un partenariat national avec le plus grand groupe d'expertise comptable en ligne, ECL Direct, une nouvelle offre très attendue a pu voir le jour; une expertise comptable en ligne avec un logiciel comptable,

actes juridiques, communication illimitée avec un avocat, injonction de payer gratuite, procès-verbal d'assemblée générale annuelle

gratuit...