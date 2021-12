L'AFPA propose des formations à Champs-sur-Marne

Les centres AFPA Île-de-France ne partent pas en vacances. Une aubaine pour les demandeurs d'emploi. Pour ces derniers, les formations proposées sont l'occasion de se former dans des conditions réelles, d'obtenir un diplôme et de trouver, éventuellement, un emploi qualifié au plus vite. Ces formations sont financées et rémunérées (sous conditions) par le conseil régional d'Île-de-France.

Opérateur majeur de l'accompagnement et de la formation professionnelle en France, l'AFPA accompagne les demandeurs d'emploi et les salariés depuis plus de 70 ans. Cet établissement public industriel et commercial (depuis 2017), également membre du service public de l'emploi, leur permet de se qualifier, de trouver un emploi ou de se reconvertir. Ses différents parcours d'accompagnement (Prépa Compétences, PEC VAE, Déclic pour l'action, La Promo 16.18) ont permis à 63 000 personnes de retrouver le chemin de l'emploi.

Acteur majeur de l'alternance et des transitions professionnelles, présent sur tout le territoire avec plus de 200 implantations, l'AFPA est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 000 entreprises. Sa nouvelle stratégie ‘'Villages Afpa'' lui permet de créer, aux côtés de nombreux acteurs, les tiers-lieux de l'insertion sociale et professionnelle et de l'entreprenariat partout en France.

En Île-de-France durant l'année 2020 et malgré les deux confinements successifs, l'AFPA a ainsi formé 10 376 stagiaires, dont 7 468 demandeurs d'emploi et 2 794 salariés. 81,9 % ont obtenu leur titre professionnel et 62,1 % ont retrouvé un emploi dans les six mois.

En Seine-et-Marne, il reste encore des places à l'antenne de Champs-sur-Marne (67/69, avenue du Général de Gaulle) dans le cadre de parcours qualifiants et professionnalisants.

Les formations proposées

Agent de restauration : 23/08, 13/09 et 11/10.

Agent magasinier : 20/09.

Assistant de vie aux familles : 06/09 et 18/10 (formation préparatoire) et 02/11 et 13/12 (formation qualifiante).

CATIA Parcours de formation : 06/09.

Cuisinier : 06/09, 20/09 et 25/10.

Dessinateur d'ouvrages

de métallerie : 06/09.

Employé commercial en magasin : 13/09 et 18/10.

Hôte de caisse : 06/09.

Parcours bureautique en e-learning : 06/09, 20/09, 11/10 et 25/10.

Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet : 06/09.

Technicien supérieur en conception industrielle de systèmes mécaniques : 06/09.

Vendeur-conseil en magasin : 06/09.

Renseignements : www.afpa.fr. Tél. : 01 41 72 19 23.