L'AFJE interpelle les Pouvoirs publics sur l'attractivité de notre droit

Depuis 45 ans, l'AFJE promeut la confidentialité des avis des juristes d'entreprise et ce dans le seul objectif de renforcer la place du droit dans l’entreprise au bénéfice de sa compétitivité. C’est pourquoi, elle interpelle aujourd’hui les Pouvoirs publics sur la nécessité d’établir un cadre garantissant la confidentialité des avis rendus par les juristes d’entreprise à leurs dirigeants.

A rebours des fantasmes ou des postures, l’AFJE a réuni les positions de ceux qui, par leur expérience du quotidien du droit et de la vie économique, apportent un éclairage précieux sur la notion même de confidentialité prise dans toutes ses dimensions et conséquences. En rassemblant des opinions éclairées par la pratique de ces juristes d’entreprise de grande expertise, l’AFJE a également sollicité les positions de tous ceux qui sont concernés par cette question hautement stratégique pour l’attractivité de notre économie et de notre modèle juridique.