“L’Affaire Guédon” au Mée-sur-Seine le 28 janvier

Voici un seul-en-scène vraiment différent, à la fois intelligent, drôle et caustique avec une indéniable dimension culturelle. “L’AffaireGuédon” ne laissera pas les spectateurs de marbre. François Guédon va les transporter dans son univers loufoque à travers une vision réaliste de notre société. Derrière l'humour et la schizophrénie, son spectacle donne à réfléchir avec une série de personnages plus fous les uns que les autres, mais reflétant la triste vérité de notre monde. Il jongle avec une facilité déconcertante entre ses caricatures pertinentes. Il utilise son amour de la littérature pour réconcilier les rappeurs et les philosophes, ou pour oser de drôles d’associations. Outre son talent incontestable d'auteur, François Guédon est également un excellent comédien. Son jeu est parsemé de nuances avec des ruptures maîtrisées et judicieuses. Il nous livre son texte avec justesse, grâce à une articulation impeccable et des mimiques astucieuses.

Tarifs : 15 et 13 euros. Renseignements : wwwculturetvous.fr.