L'Aéronautique et l'Espace à l'honneur

L'occasion pour les mordus d'aéronautique et le grand public de découvrir les nouveautés et notamment des aéronefs des plus grandes compagnies mondiales.

Des centaines d'exposants seront présents dans les domaines du pilotage, de la maintenance ou représentant les compagnies aériennes mondiales.

Nouveauté cette année, le Paris Air Lab où vous pourrez découvrir pour la première fois, la nouvelle animation située au cœur du salon dans l'impressionnant Hall Concorde.

De nombreuses conférences, débats et présentations mais aussi des expériences immersives au travers de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, mettront en avant les innovations du secteur.

Seine-et-Marne développement, l'agence de développement économique du Département, participera à cet événement sous la bannière de Hubstart Paris® qui est chargé depuis 2009 de la valorisation à l'international du Grand Roissy. Ce réseau d'affaires, animé par l'Agence Régionale de Développement Paris–Île-de-France, regroupe une quinzaine de membres dont Aéroports de Paris, Air France et les départements concernés (Seine-et-Marne, Val d'Oise et Seine-Saint-Denis).

L'agence mènera des actions de prospection en direction des investisseurs français et internationaux désireux de s'implanter sur le territoire francilien.