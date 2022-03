L’Adresse ouvre une agence à Coulommiers

Avec 28 agences, la société coopérative l’Adresse est déjà bien implantée en Seine-et-Marne. Nouvelle venue dans le réseau, l’agence de Coulommiers s’est également mobilisée tout au long du mois de février pour venir en aide aux enfants atteints d’un cancer. Pour la 3e année consécutive, cette opération témoigne des valeurs d’humanisme et de solidarité du réseau l’Adresse au travers de sa Fondation. En France, ce réseau compte 330 agences et plus de 1 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé en 2021 de 106 millions d'euros.