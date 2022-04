L’Adie organise deux événements à Meaux et Pontault-Combault

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Dans ses 158 antennes et 292 permanences qui couvrent tout le territoire national, ses 650 salariés et 1 200 bénévoles ont financé plus de 30 000 entrepreneurs en 2021. Grâce à son action, 76% de ces entreprises sont pérennes à 2 ans et 84% des personnes financées sont durablement insérées professionnellement.

L’événement « Entreprendre ici et maintenant » que l’association organise se tiendra le 6 mai à Pontault-Combault et le 18 mai à Meaux. Cette manifestation concerne toutes celles et ceux qui veulent monter leur boîte, échanger avec des créateurs d’entreprise financés et accompagnés par l’Adie, être conseillés par des experts sur la création de leur entreprise. Lors de l’événement de Pontault-Combault, un marché présentera les activités de créateurs finances et accompagnés par l’Adie en Seine-et-Marne. A Meaux, une série de tables rondes aura lieu, ces-dernières devront permettre d’aborder les questions liées à l’entreprenariat et d’échanger directement avec des entrepreneurs de Seine-et-Marne accompagnés par l’Adie. En 2021, Rappelons qu’en 2021 l’Adie Ile-de-France a prêté 25 millions d’euros à près de 3 860 personnes sous forme de micro-crédits ou de prêts d’honneur en s’appuyant sur ses salariés et bénévoles présents dans ses 25 agences situées à Paris et en Ile-de-France dont 3 dans le département de Seine-et-Marne à Meaux, Melun et Noisiel.