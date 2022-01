L’Adie lance “La Semaine pour créer sa boîte“

Cinq jours d’événements gratuits pour rendre l’entrepreneuriat accessible pour tous. C’est ce que va proposer “La Semaine pour créersa boîte“ du 31 janvier au 4 février dans toute la région Île-de-France. Le but de l’association pour le droit à l’initiative économique(Adie) est de lever certains freins à la création d’entreprise. Des ateliers vont être ainsi organisés pour délivrer des conseils clé à chaque étape de son projet, ainsi que des journées portes ouvertes dans les agences de l’Adie et des rencontres pour échanger avec des créateurs d’entreprise accompagnés par l’association. Des webconférences sont également prévues.

En 2021, grâce à un microcrédit et à l’accompagnement personnalisé de l’Adie, plus de 22 000 personnes ont pu créer leur entreprise. Il existe 22 agences et 47 permanences à Paris et en Île-de-France.