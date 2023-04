L’activité touristique a repris des couleurs en 2022

En Seine-et-Marne, tous les clignotants de l’activité touristique sont repassés au vert au cours de l’année 2022, malgré une conjoncture économique pleine d’incertitude. On peut citer pêle-mêle un événementiel très dense (30e anniversaire de Disneyland Paris, 20 ans du classement de Provins au Patrimoine mondial de l’Unesco, festivals), une clientèle francilienne fortement représentée, des chiffres d’affaires en hausse, un retour de la clientèle étrangère et une fréquentation en hausse dans l’hôtellerie de plein air.

En 2022, les professionnels du tourisme se sont mobilisés et se sont adaptés pour faire face aux contraintes spécifiques de la pandémie de Covid-19 et du contexte fortement inflationniste. Malgré cela, la fréquentation touristique s’est fortement redressée, portée essentiellement par la clientèle francilienne, française et le retour des touristes européens (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne) et américains dans une moindre mesure en attendant celui de la clientèle chinoise.

Les touristes étrangers de retour

Largement présente dans les sites patrimoniaux et de loisirs, la clientèle francilienne, particulièrement seine-et-marnaise, a participé à la dynamique touristique avec une tendance tournée vers des activités familiales. Cette demande a encore gagné du terrain, ce qui va inciter l’agence départementale Seine-et-Marne Attractivité (SMA) à continuer à structurer une offre touristique et de loisirs dédiée.

La synthèse des flux touristiques a mis en lumière un record d’arrivées en Seine-et-Marne avec une moyenne de 52 000 arrivées quotidiennes, soit une hausse de 5 % par rapport à 2019. Ce record s’explique notamment par le retour des touristes étrangers. On compte également 40 millions de nuitées, ce qui correspond à une durée moyenne de séjour de deux nuits par touriste (63, 6 % de nuitées pour les étrangers et 36, 4 % pour les Français). Principal enseignement : la Seine-et-Marne demeure une destination de courts séjours.

Comme les nuitées, les excursions ont également progressé (136 millions au total, soit 370 000 excursions journalières). C’est le nord du département qui reste la première destinationde séjour, plus particulièrement l’agglomération du Val d’Europe (23, 4 % des visites) en raison de la proximité de Disneyland Paris. Fontainebleau et son château (plus d’1, 5 millions de visiteurs), tout comme la cité médiévale de Provins (1, 2 millions de visites), ont également enregistré de belles affluences.

