L'accrobranche “Jumping Forest” de Chenoise vous attend

Le “Jumping Forest” de Laval-en-Brie a désormais un petit frère. Quatre ans après le lancement du premier parc, un nouveau centre dédié à l'accrobranche a, en effet, ouvert ses portes le 30 mai dernier à Chenoise, près de Provins.

Il est composé de six parcours conçus par Ludovic Roger, le fondateur de ces parcs de loisirs. Tout en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires, trois parcours valent le détour : le “sensation”, le “tyrolienne” et le “duo”. L'originalité de ce dernier parcours réside dans une course de vélo en tandem avec un engin bricolé et assemblé grâce à quelques soudures. Sensations garanties ! Question sécurité, pas de soucis, le câble peut soutenir jusqu'à 12 tonnes.

Outre l'accrobranche, d'autres activités sont proposées comme le laser-game, l'archery battle, le bubble foot et même des nocturnes durant le mois d'août, le samedi de 20h à 0h30.

Jumping Forest, Forêt domaniale de Jouy – Chénoise.

Ouvert tous les jours en août (10h – 19h)

Informations au 01 60 58 10 70 - 07 85 69 72 16