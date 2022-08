L’accès au parc de Livry simplifié par un nouveau parking

Le Département va engager l’aménagement d’un nouveau parking pour le parc de Livry. Ces travaux vont permettre d’améliorer l’accueil du public et de sécuriser les abords de cet espace naturel sensible, étendu sur 176 hectares, entre Livry-sur-Seine et Chartrettes.

Le parc dispose actuellement d’une aire de stationnement sur la commune de Chartrettes, mais de nombreux visiteurs ont pour habitude de se garer sur l’accotement de la RN 39, ce qui entraîne sa dégradation progressive. De ce fait et en collaboration avec la ville de Livry-sur-Seine, le Département prévoit la création de 20 places de parking, dont une pour les personnes à mobilité réduite. Aménagé en grave naturelle, ce nouvel aménagement bénéficiera d’un accès sécurisé. La livraison est prévue pour la fin de l’année.