Kuehne+Nagel accueille Cabaia à Ferrière-en-Brie

Une référence de plus pour Kuehne+Nagel.Cabaia, enseigne spécialisée dans la vente d’accessoires ingénieux, créatifs et durables (sacs à dos, serviettes, chaussettes, bonnets, gants, gourdes, bagagerie…), a intégré son site logistique à Ferrière-en-Brie au terme d’un appel d’offres remporté par Kuehne+Nagel. L’un des leaders mondiaux du transport et de la logistique (80 000 collaborateurs et 1 300 implantations dans 100 pays) va ainsi livrer les produits de Cabaia en France en e-commerce, ainsi qu’auprès des 66 boutiques en propre et des 2 000 magasins distributeurs multimarques (Le Bon Marché, Galeries Lafayette…) de l’entreprise basée à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Depuis sa création, en 2015, Cabaia (45 salariés au siège et plus de 100 collaborateurs en incluant les boutiques) a vendu 2, 1 millionsd’accessoires (dont plus de 600 000 sacs à dos) et a vu son chiffre d’affaires passer de 7, 5 millions d’euros en 2020 à 30 millions d’euros attendus pour cette année.

64 emplois créés d’ici 2024

L’expertise fashion de Kuehne+Nagel (125 sites pour 16 000 clients en France) et sa capacité à absorber une demande très volatile (comme celle des bonnets en hiver) ont convaincu Cabaia de s’associer avec l’entreprise allemande. Cette future collaboration est évaluée à 4 800 000 pièces traitées par an sur une surface de près de 5 000 m² et générant la création de 64 emplois d’ici 2024. 20 tables de packing au démarrage (30 en 2024) et deux convoyeurs seront également utilisés.

« Nous sommes heureux de gérer les opérations logistiques de Cabaia. Nous possédons un savoir-faire pour la logistique des vêtements avec un degré de personnalisation élevé. La livraison est un élément essentiel de l’expérience client », souligne Laurent Kraffmuller, directeur de lalogistique contractuelle chez Kuehne+Nagel. Ce partenariat est également salué par François Danel,directeur de la chaîne logistique pour Cabaia : « Nous avons choisi de faire appel à Kuehne+Nagel en raison de l’excellence de son service client et de sa capacité à personnaliser les colis et à absorber une variation élevée dans les volumes. Ensemble, nous allons assurer des livraisons plus rapides, plus fiables et plus affinées. »