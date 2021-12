Kinepolis a ouvert son 2e cinéma d'Île-de-France à Servon

Le complexe, qui comprend de neuf salles et 1 209 fauteuils (dont 36 places pour les PMR), a été doté de la technologie laser pour proposer une image qui se veut de qualité (salles 2D et salles 2D/3D). À titre d'illustration, la plus grande salle se compose de 297 places et d'un écran 7,50 m de hauteur pour 18 m de largeur. Les concepteurs ont choisi des fauteuils larges et numérotés, agrémentés d'accoudoirs doubles.

Le cinéma organise par ailleurs des soirées spéciales avec des thématiques dédiées (Soirées Filles, Horror Nights, Matinées Magiques pour les familles, Kultissime…).

Kinepolis souhaite aussi mettre en avant son “savoir-faire” en matière d'événementiel auprès des professionnels qui voudraient organiser leurs événements BtoB. Un espace de 222 m2 permet l'organisation d'événements privés (conventions, réunions, projections privées, roadshows, arbres de Noël… ).

Grâce à la technologie numérique, Kinepolis Servon permet à ses spectateurs de vivre également de grands événements internationaux : retransmissions d'opéras en direct du Metropolitan Opera de New York, de ballets depuis le Bolchoï de Moscou, d'événements sportifs comme les play-offs de la NBA, de concerts… « Nous proposons une programmation large et diversifiée sans toutefois aller vers l'art et l'essai », précise Anne-Sophie Le Guiadier, directrice des ventes chez Kinepolis.

Les tarifs commencent à 11 euros, avec des réductions selon les catégories de spectateurs. Kinepolis Servon fait partie des 12 multiplexes Kinepolis en France.