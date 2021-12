Keymex ouvre un centre d'affaires à Serris

Depuis sa création dans le Val-d'Oise en 2016, le groupe Keymex a ouvert 22 centres d'affaires franchisés et compte plus de 700 conseillers immobiliers. Son fondateur, Frédéric Simon, est un ancien joueur de tennis professionnel. Reconverti à l'âge de 29 ans, il a souhaité revoir complètement l'industrie immobilière et les modèles de franchises existants. Franchisé d'Avis Immobilier à ses débuts, il a fini par diriger la plus grosse franchise de l'enseigne (devenue aujourd'hui Nestenn) tout en ayant huit autres agences en Île-de-France. Convaincu que le modèle économique de la franchise traditionnelle d'agences immobilières allait devenir obsolète, il choisit de changer de modèle en proposant de doubler la rémunération des conseillers tout en apportant une offre globale aux clients. Ainsi est né Keymex, nouveau modèle s'appuyant sur des centres d'affaires, véritables plaques tournantes de son dispositif.

À Serris, le nouveau centre d'affaires s'étend sur 800 m2 et compte déjà 10 conseillers. Baptisé “Keymex Evidence”, il est le fruit de l'association de Quentin Léger et d'Eymeric Tabarant, deux beaux-frères qui réalisent des investissements dans l'immobilier depuis plus de 10 ans. Ces deux entrepreneurs ont choisi Keymex, séduits par son concept innovant alliant transactions immobilières, pôle de formation dédié aux conseillers immobiliers indépendants et accès à un réseau de partenaires (courtiers en prêt, diagnostiqueurs, notaires, géomètres, déménageurs, architecte…), le tout réuni dans un seul et même lieu. Leur objectif est de former des professionnels et de devenir la référence qualité de l'immobilier. « Nous sommes convaincus que la qualité de service dépend de l'expertise de nos conseillers immobiliers, mais également de leur épanouissement, expliquent-ils. Formés, coachés au quotidien et inscrits dans un projet collectif, nos conseillers sont à même d'accompagner la clientèle dans ses projets immobiliers. »

Avec cette première ouverture en Seine-et-Marne, Keymex Immobilier compte désormais huit centres d'affaires en Île-de-France. De quoi répondre à la demande croissante d'une clientèle en quête d'espaces. La crise sanitaire et l'avènement du télétravail poussent, en effet, de plus en plus de Parisiens à venir chercher sur le territoire seine-et-marnais ce que Paris ne peut leur apporter, notamment une meilleure qualité de vie.