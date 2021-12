Kataba : le circuit-court du meuble design et éthique

Imaginez un meuble design, respectueux de l'environnement et produit par des artisans locaux… Ne rêvez plus, Luc Monvoisin l'a fait pour vous ! Depuis 2016, ce Latignacien de naissance a entrepris de réunir designers et artisans locaux sous une même marque, Kataba, afin de produire un mobilier alliant savoir-faire et création contemporaine.

Passé par une école de design, puis chez Louis Dreyfus Armateur en tant qu'officier de la marine marchande, Luc Monvoisin s'est lancé dans l'entreprenariat à l'été 2016, avec pour premier objectif de s'investir pleinement dans la transition énergétique, à travers une production en circuit court de meubles design. Ce procédé, permettant de supprimer les intermédiaires trop coûteux, est un moyen, pour Luc Monvoisin, de reconstruire un maillon manquant dans la chaîne de valeur du meuble. « Les meubles fabriqués par les artisans représentent moins de 5 % du marché », selon le fondateur de Kataba. Ainsi, le procédé permet de faire exister les artisans sur le marché en les repositionnant « au cœur de la production mobilière en France », voire au-delà.

Mais l'entrepreneur ne s'est pas arrêté là. Voulant se démarquer des modèles de design « open source », Luc Monvoisin a choisi de rémunérer de manière équitable toutes les parties prenantes. Une juste rémunération est aussi un moyen de maintenir le renouvellement et la pérennité des modèles, tout en s'assurant de la pleine participation des parties prenantes au projet.

« Le but du jeu est de les faire collaborer sur le développement des meubles, afin de produire des pièces efficaces et cohérentes », explique Luc Monvoisin. C'est aussi une « caution vis-à-vis des clients, en termes de qualité du design et de positionnement des produits ».

De fait, en plus de l'accompagnement des designers et des artisans, Kataba se charge de la vente et de la distribution des produits, avec par exemple une gamme « office » destinée aux entreprises ou à l'hôtellerie-restauration. Une boutique d'e-commerce ouvrira à ce titre dans quelques jours, sur le site dédié kataba.fr.

Une démarche issue de l'ESS

S'agissant de la structure, le fondateur de Kataba n'a, une nouvelle fois, laissé aucune place au hasard, ayant choisi l'agrément ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) issu de l'ESS. De fait, Kataba obéit à un système de lucrativité limitée et la rémunération de ses dirigeants est plafonnée. Enfin, l'entrepreneur a mis en place un schéma de gouvernance démocratique, où les parties prenantes sont associées à la prise de décision.

« Ma démarche est avant tout d'essayer de construire un outil pour répondre à l'urgence de la transition écologique », conclut le fondateur, qui se donne pour objectif de « rendre la sobriété désirable ». Pour lui, c'est par la mise en vente de produits séduisants que le consommateur classique, habitué à acheter le moins cher possible, pourra se tourner vers un achat plus local, respectueux de l'environnement et des valeurs humaines.