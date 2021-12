Juste ce qu'il vous faut à l'épicerie La Mesure

Liquide ou solide, repartez avec la quantité juste de produits. Depuis fin janvier, Yan Desoubeaux, responsable du magasin La Mesure de Melun, propose aux visiteurs d'acheter plus responsable. Pour adhérer à cette « vrac attitude », il suffit de choisir son contenant (souple ou rigide) de peser, d'étiqueter et de passer en caisse. Une autre manière de faire ses courses et de consommer, voilà l'idée.

Cette approche, plus respectueuse de l'environnement, permet de limiter autant que possible les déchets d'emballage. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), chaque année en France, un habitant produit 354 kg d'ordures ménagères. Les produits proposés sont pour la plupart bio et français. Mais l'offre sera de plus en plus locale, voulant de ce fait privilégier les circuits courts.

Un agencement de magasin responsable…

Dans cette logique de respect de l'environnement, les mobiliers sont en bois, de fabrication française et assemblés sans vis ni colle. l'agenceur s'est également engagé à réutiliser les mobiliers usagers.

5 rue du miroir, à Melun. Tél. : 01 64 52 32 06