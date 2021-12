Jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire sur les listes électorales

D’ordinaire les élections régionales n’ont lieu que tous les six ans. Mais le redécoupage des 22 régions métropolitaines en 13 entités et la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) ont incité le parlement à avancer la date des prochaines élections.

D’habitude, les listes sont closes au 31 décembre de l’année précédant le scrutin. Peuvent alors s’y inscrire tous les Français, jouissant de leurs droits civiques qui ont 18 ans à la veille du scrutin. Ainsi les jeunes Français nés après le 21 mars 1997 (date des élections départementales) mais avant le 5 décembre 1997 peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour voter, ce qu’ils n’auraient pas pu faire sans une loi adoptée en juillet.

7 millions de Français mal ou non-inscrits

En France, il y a 3 millions d’électeurs potentiels qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Il y en aurait 4 autres millions qui seraient mal inscrits (à une autre adresse que celle où ils demeurent), ce qui favoriserait l’abstention lorsqu’il ne leur est pas possible de se rendre sur place pour voter. Aux dernières élections régionales de 2010, plus d’un électeur sur deux ne s’était pas rendu aux urnes.

Le gouvernement promet de renforcer la communication de cet événement courant septembre mais annonce avoir informé les mairies. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre en mairie et de remplir un formulaire d'inscription, avec une copie d’une pièce d'identité et un justificatif de domicile, à envoyer par courrier ou via Internet à la mairie du lieu d'habitation. Ces démarches sont aussi accessibles par internet.

Si un Français aura 18 ans au 5 décembre, ou qu'il a déménagé dans l’année et qu'il n’est pas encore inscrit sur les listes électorales de sa commune, il a jusqu’au 30 septembre pour le faire. Passé cette date, il ne sera pas possible de voter aux élections régionales de décembre.