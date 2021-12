Juriste 4.0 - défis & opportunités

La transformation numérique n’est inconnue de personne que ce soit dans la sphère privée (smartphones, domotique, VOD etc.), ou dans la sphère professionnelle (e-commerce, Big Data, start-up…) Mais quel en est l’impact sur les professions du droit ?

La transformation numérique fait nécessairement évoluer le métier de juriste. On a beaucoup parlé du Legal process outsourcing (LPO) et de délocalisation de certaines tâches mais moins du travail en réseau, du partage de données publiques, de la robotisation des contrats, des conseils d’administration à distance, eDiscovery ou même d’intelligence artificielle.

Le changement de paradigme qu’implique le digital et l’intégration de ces outils influence déjà l’exercice de ces professions. Il convient d’anticiper et ainsi de tirer son épingle du jeu.

La première table ronde intitulée « état des lieux de la transformation numérique » abordera le sujet du point de vue global et économique : où en est-on de la révolution digitale ? Quels sont les rapports de force entre les acteurs US et européens ? Quelles sont les perspectives ? Interviendront entre autres des personnalités venant du commerce électronique (Olivier Sichel, Leguide.com / Digital New Deal Foundation), des industries culturelles, celles qui ont subi en quelque sorte la première vague (David El Sayegh, SACEM ; Christine de Mazières, Syndicat National de l’Edition).

Le deuxième, intitulée « Uberisation du marché du droit ? », s’intéressera aux nouveaux acteurs du marché, ainsi qu’aux acteurs traditionnels pour évoquer les outils digitaux qui transforment le travail des juristes.

Enfin, la troisième table ronde rassemblera des juristes d’entreprise qui apporteront leurs témoignages et leurs conseils notamment, Maria Gomri (Google), Doris Speer (Alstom), Marie Abadie (Microsoft France) ou encore Nicolas Bodin (Intercloud).