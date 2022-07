Julien Gondard, nouveau maire de Fontainebleau

La loi sur le cumul des mandats a contraint Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau depuis 2005 et désormais député de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne, à céder son écharpe tricolore. C’est Julien Gondard, son premier adjoint chargé du commerce, de l’administration et de la sécurité, qui va lui succéder. C’est ce qu’a décidé le conseil municipal de Fontainebleau réuni le 4 juillet. Âgé de 45 ans, Julien Gondard a été directeur de cabinet de Frédéric Valletoux durant six ans. C’est un élu de terrain et de dossiers à la fois, qui occupe la fonction de directeur général de la Chambre de métier et de l’artisanat (CMA). Frédéric Valletoux ne quitte pas la mairie de Fontainebleau pour autant et occupera désormais un siège de conseiller municipal.