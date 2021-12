La 4e édition du “Meaux Air Show” se tiendra en juin 2020

Soixante-dix appareils en vol, un show aérien de cinq heures… Le Meaux Air Show de juin 2020 annonce un programme conséquent. Parmi ses particularités, la reconstitution de batailles de la Première Guerre mondiale et de l'assaut sur Pearl Harbor. « Le samedi après-midi, les visiteurs pourront assister à une reconstitution de bataille de la Guerre de 14-18 », explique Patrick Monbrun, responsable de l'organisation. « S'y trouveront les avions, bien sûr, mais également les troupes au sol. » Cette partie du show se déroulera derrière le musée de la Grande Guerre et durera 30 minutes environ.

Mais plus que tout, Patrick Monbrun considère l'accessibilité à l'événement comme primordiale. « La manifestation est entièrement gratuite, car faire partager une passion n'a pas de prix »

précise-t-il. Seul le parking sera payant, à hauteur de 15 euros pour la journée. Les utilisateurs des transports en commun pourront, quant à eux, emprunter les navettes mises à disposition. Le village d'exposants de 6 000 m² permettra aux visiteurs de découvrir la reconstitution de camps militaires de 1914-1918, de la Drôle de Guerre de 1939-1940 et des productions du groupe “Satin Doll Sisters”, qui reprendront des morceaux des années 1940.

L'édition précédente ayant réuni 30 000 personnes environ, Patrick Monbrun espère 40 000 visiteurs à l'Air show 2020. « Nous sommes d'ailleurs limités par les places de parking » déplore-t-il. « Sinon, nous pourrions facilement atteindre 100 000 visi,teurs. »

Le show en lui-même durera cinq heures, et inclura une patrouille de 12 avions Yak-3, des appareils militaires, et peut-être la patrouille de France. Le retour des “Windwalkers”, les pilotes féminines spécialistes des acrobaties aériennes, marquera également cette édition. De plus, la journée du 20 juin se terminera par un “sunset”, un meeting crépusculaire de 20h30 à 22h30, qui s'achèvera par un feu d'artifice. Cette partie de l'événement ne sera accessible que sur réservation.

La journée précédant le show sera consacrée à la découverte du monde professionnel de l'aéronautique. Des représentants de centres de formation et des professionnels seront notamment sur place pour échanger autour de ce secteur qui recrute activement sur le territoire.