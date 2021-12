Journées Techniques d'information Apave

Ces rendez-vous permettent aux participants de disposer d’une information réglementaire et technique, claire et accessible, de bénéficier de l’éclairage et des explications d’un spécialiste Apave, d’anticiper les actions à mettre en place, de dialoguer et échanger avec des homologues confrontés aux mêmes préoccupations que les leurs et de mettre en commun des retours d’expérience.

Parmi les prochains thèmes à venir au sein de la région Ile de France, Apave propose les thèmes suivants :

- Intégration des risques psychosociaux à l’évaluation des risques et au Document Unique, à Paris le 12 juin ;

- Performance énergétique du bâtiment RT 2012 et DPE, à Paris le 17 juin ;

- Suppression des tarifs réglementés : électricité au 1er janvier 2016/gaz au 1er janvier 2015 ? Que faire ? A Paris le 19 juin ;

- Hygiène Sécurité : principales obligations réglementaires, à Paris le 24 juin

- Le document unique : une approche actualisée pour faire de l’obligation réglementaire, l’outil d’une démarche pérenne de prévention des risques à Paris, le 26 juin.