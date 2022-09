Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre

Aux Archives départementales de Dammarie-les-Lys (le 17 septembre, de 14 heures à 18 heures), un voyage à travers le Moyen Âge attend les visiteurs. Ce sera l’occasion de découvrir des documents originaux de cette époque.

Au musée des peintres, à Barbizon (le 17 septembre à partir de 17 heures), théâtre et musique seront au rendez-vous. La nouvelle “L’Homme qui plantait des arbres“ de Jean Giono sera mise en voix et en musique à l'alto et à l'accordéon. Le lendemain (17 h 30), toujours à Barbizon et pour la clôture de l’exposition “L’Ecole du paysage : Barbizon“, la compagnie Divague proposera “Enchantante forêt“, un concert dédié au patrimoine poétique et musical de la forêt de Fontainebleau qui a inspiré de nombreux artistes.

Au château de Blandy-les-Tours, durant tout le week-end (13 heures-17h30), trois compagnies transporteront les spectateurs dans un show entre musique, danse et spectacle délirant à l'intérieur des remparts.

Au musée-jardin Bourdelle, à Egreville, le 17 septembre (15 heures), un concert sera joué par la classe orchestre de La Chapelle-la-Reine. On pourra aussi découvrir l'exposition des travaux des élèves sculpteurs durant tout le week-end.

Au musée de Préhistoire d’Île-de-France, à Nemours, le 17 septembre (18 heures), une visite guidée à distance sera organisée autour de l’exposition “Mémoire de sable“. Une démonstration de taille du silex est également au programme.

Au musée de la Seine-et-Marne, à Saint-Cyr-sur-Morin, le 18 septembre (14h30), il sera possible de découvrir “Danse sur un trait“, une performance de Bertrand Flachot et de la danseuse Camille Desmarest dans le cadre de l’exposition “La part du trait“.

Enfin, jeux et rencontres vous attendent tout le week-end au musée Stéphane Mallarmé, à Vulaines. Le public pourra y rencontrer la peintre Rosa Artero, ainsi que l’auteure Marie-Hélène Lafon. Le jardin sera aussi en fête et des jouets d'antan réjouiront petits et grands.

A noter que la préfecture de Seine-et-Marne, à Melun, ouvrira également ses portes au public le 17 septembre (14h30 – 17h30) et le 18 septembre (10h30 – 12h30). L’entrée se fera par la cour d’honneur (12, rue des Saints-Pères).

L’entrée à toutes ces manifestations est gratuite.