Journées européennes des métiers d'art à Blandy-les-Tours

Le samedi 2 (de 12h à 18h) et le dimanche 3 avril (de 10h à 18h), ces décorateur-créateur, brodeuse, luthier ou encore serrurier vont partager leur passion avec le public en faisant découvrir les gestes ancestraux de ces métiers manuels.

Ces deux journées sont organisées à l’initiative de Seine-et-Marne Tourisme, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne, le Conseil départemental de Seine-et-Marne et le château de Blandy-les-Tours.